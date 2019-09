Pensava fosse un ladro, invece era un pusher in fuga: lo pedina e lo fa arrestare

Lo ha visto scendere da una Bmw, dopo una serie di manovre pericolose, e poi allontanarsi di corsa con un grosso borsone in spalla. Scambiandolo per un ladro, ha deciso di seguirlo e, contestualmente, ha chiamato la polizia per lanciare l’allarme. E’ successo a Torino, nel quartiere Mirafiori.

SULLE TRACCE DI UNO SPACCIATORE

Il testimone, un giovane di origine straniera, non poteva sapere che si era messo sulle tracce di uno spacciatore e che, pochi minuti prima, quella stessa Bmw non si era fermata all’alt degli agenti ed aveva proseguito la propria corsa.

IL TESTIMONE “GUIDA” I POLIZIOTTI

Il passante si è mantenuto in contatto telefonico con la centrale ed ha guidato passo passo gli equipaggi delle volanti e del commissariato Mirafiori, che erano già sulle tracce del fuggitivo.

NEL BORSONE 3,2 CHILI DI MARIJUANA

Così lo spacciatore, un italiano di 21 anni, già noto agli ambienti investigativi, è stato acciuffato: dentro il borsone, che il pusher in fuga aveva gettato in un giardino, le forze dell’ordine hanno scovato 3,2 chili di marijuana.

SARA’ DENUNCIATO PER GUIDA SENZA PATENTE

Al ragazzo sono stati anche sequestrati 830 euro in contanti. Da ulteriori indagini è emerso che il 21enne era privo di patente. Oltre all’arresto per la droga, per lui si profila dunque anche una denuncia per guida senza patente.