Pensiline green contro il degrado. Ora via Sacchi si ispira a Utrecht

Trasformare i tetti delle pensiline Gtt in prati verdi. È la nuova idea del comitato “Rilanciamo via Sacchi” che immagina per la sua via un futuro decisamente “green”. Già a luglio infatti il gruppo di volontari si era messo al lavoro con tanto di zappe e terriccio per rinverdire un’aiuola in corrispondenza del civico 27 bis. «L’intento – spiega la presidente del comitato, Laura Porporato -, è quello di creare un laboratorio botanico, artistico e culturale urbano, al fine di tener viva l’attenzione su questa via che ha patito la crisi più di altre». Le serrande abbassate sotto i portici ormai non si contano più e le speranze di rilancio sembrano esclusivamente nelle mani dei cittadini che continuano a organizzare eventi per attirare l’attenzione sulla via.

«Circa un terzo delle attività, 20 su 60, hanno già chiuso i battenti – spiega Porporato -, per questo motivo, da due anni a questa parte, abbiamo iniziato a organizzare iniziative per cercare di rilanciare questa parte di città sempre più abbandonata a se stessa».

Tante le idee per il futuro. «A cominciare dalla rimozione delle scritte dai portici, in accordo con gli amministratori e commercianti, ai murales sulle saracinesche dei negozi chiusi sullo stile dell’artista Banksy. Iniziativa, quest’ultima, che vorremmo attivare coinvolgendo ragazzi e scuole. Avere una strada green, colorata e pulita – sottolinea Porporato – è un modo per cercare di allontanare il degrado e per poter iniziare finalmente a rilanciare davvero via Sacchi».