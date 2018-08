Pensionata 80enne travolta da una moto, muore in ospedale

La donna è stata "agganciata" e trascinata via. Il centauro è stato denunciato per omicidio stradale

E' successo sabato scorso in via Cascinette ad Ivrea

Tragedia a Ivrea dove una pensionata di 80 anni è stata travolta e uccisa da una moto mentre attraversava la strada. E’ successo sabato scorso, nella tarda mattinata, in via Cascinette. A perdere la vita è stata Edda Raspini Bresatz, 80 anni residente nella cittadina torinese. La donna stava tornando a casa (abitava in via Canonico Boggio) dopo una commissione (aveva acquistato un paio di scarpe nuove). Inutile il trasporto in ambulanza al vicino pronto soccorso di piazza Credenza dove l’anziana si è spenta pochi minuti dopo il ricovero.

E’ STATA INVESTITA DA UN CENTAURO

A investirla è stato un centauro italiano di 36 anni, D.D., anche lui di Ivrea, che viaggiava in sella ad una moto Kawasaki 750. Il veicolo, che proveniva da via Lago San Michele, ha “agganciato” la donna trascinandola per alcuni metri. Poi si è fermato e il conducente, sotto shock, ha prestato i primi soccorsi alla vittima.

DENUNCIATO PER OMICIDIO STRADALE

Sul posto, per gli accertamenti di rito, è giunta la polizia municipale cui tocca ora fare piena luce sulle cause del terribile incidete. A quanto pare sull’asfalto non sarebbero stati rilevati segni di frenata (è dunque probabile che il 36enne non abbia visto l’anziana). Il conducente della moto è stato denunciato con l’accusa di omicidio stradale.