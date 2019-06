I pensionati cacciano le lucciole: «Siamo l’alternativa al degrado»

Spartana, essenziale, ma non per questo meno accogliente. Anzi, per i pensionati del quartiere, la “Michele Gallo” di corso Telesio 123 rappresenta un punto di ritrovo importante, in quei pomeriggi dove la solitudine sembra prendere il sopravvento. Fuori, tutt’intorno c’è il verde del parco della Pellerina e dalla struttura si può ben vedere il famoso “fungo” di Parella. Qui la tessera costa meno rispetto agli altri circoli, circa quaranta euro. Il “bar” è tutto racchiuso in una semplice macchinetta del caffè con le cialde e per le cene sociali ci si sposta alla Nord, dove c’è il ristorante. Ma Tino Borgna, l’attuale presidente, ha ben presente la funzione sociale della “Gallo”.

«Da sempre, il nostro obiettivo è offrire agli anziani della zona un posto accogliente dove ritrovarsi, giocare a bocce o a carte, bere un caffè e fare due chiacchiere. Il tutto senza l’esborso di cifre esorbitanti. L’alternativa per molti, e anche per noi, sarebbero le panchine di piazza Campanella. A conti fatti, direi che è meglio stare qui, al fresco e in compagnia». E lo pensano anche gli altri associati, che seppur diminuiti rispetto agli anni passati – come capita ormai un po’ dappertutto – si ritrovano volentieri al circolo. Tre campi per giocare alle bocce, più il locale per le partite a carte.

A contorno, un giardino ben curato con tanti fiori. Un posto che risale al dopoguerra, grazie all’impegno di un manipolo di pensionati di zona tra cui, appunto, Michele Gallo, a cui è stato intitolato. E oggi, la bocciofila funge anche da presidio contro il degrado. Spaccio di droga e prostituzione, due piaghe del quartiere che, anche grazie alla presenza del circolo, non hanno preso il sopravvento in quest’area della borgata.