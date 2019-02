Pensionato ammazzato di botte nel 2015, pena ridotta a 27 anni in appello

Condanna rivista per Egle Chiappin, la 55enne accusata dell'omicidio di Giovanni Battista Boggio

Il delitto durante una rapina in via Forlì a Torino

Ridotta a 27 anni di carcere in appello la condanna per Egle Chiappin, la donna accusata dell’uccisione di un anziano pensionato a Torino nell’ottobre del 2015 e condannata in primo grado all’ergastolo.

L’omicidio in questione è quello di Giovanni Battista Boggio, 70 anni, picchiato a morte nella notte tra il 15 e il 16 ottobre di quattro anni fa nel suo appartamento in uno stabile dell’Atc di via Forlì.

Chiappin ha sempre sostenuto la sua innocenza, ammettendo di essere presente ma accusando del pestaggio dell’uomo un complice, durante una rapina. A riprova delle sue affermazioni, la sua corporatura esile che non le avrebbe consentito di sopraffare la vittima.