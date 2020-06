Pensionato si recide l’arteria del braccio mentre fa lavori in casa: è grave in ospedale

Si è reciso l’arteria di un braccio mentre usava un flessibile. E per questo è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, alle Molinette, dove ora è ricoverato in prognosi riservata. La “vittima” è un pensionato di 65enne e l’incidente è avvenuto intorno alle 13 mentre l’uomo effettuava dei lavori nella sua abitazione a Favria.

SARA’ SOTTOPOSTO A INTERVENTO CHIRURGICO

Il malcapitato è stato trasportato in elicottero in ospedale a Torino, dove in queste ore è stato sottoposto ad un intervento di chirurgia vascolare. Sul posto, per gli accertamenti di rito, sono giunti i carabinieri del distaccamento di Rivarolo Canavese.