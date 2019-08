Muore travolto dal carro attrezzi. I parenti ora chiedono giustizia

Disperazione, rabbia, voglia di giustizia. C’è tutto questo negli occhi dei parenti di Vincenzo Ristuccia, 83 anni, travolto da un carro attrezzi che ha bruciato un rosso e morto ieri dopo due settimane di agonia. Con i ricordi di un un padre e un nonno «speciale» che si mischiano con lo strazio di chi non vuole accettare che qualcuno l’abbia strappato via così, mentre andava al supermercato come faceva ogni giorno, falciato dall’autista di Iveco Daily che poi «ha detto di non averlo visto». Tutto questo, afferma A. C., il genero dell’anziano, è «semplicemente inaccettabile». «E incidenti come questo – sostiene – non devono più accadere. Perché chi sfreccia come un dannato per arrivare prima dei concorrenti è un irresponsabile che va castigato severamente».

Questo, però, è un compito che spetta alla giustizia. E la famiglia di Vincenzo Ristuccia si è già rivolta a un avvocato, Andrea Albanese, che seguirà passo a passo un’inchiesta in cui da ieri, quando il cuore dell’anziano ha cessato di battere all’ospedale Maria Vittoria, potrebbe essere ipotizzato il reato di omicidio stradale.

Vincenzo Ristuccia era arrivato al pronto soccorso di corso Tassoni due sabati fa, trasportato da un’ambulanza che l’aveva caricato in corso Principe Oddone. L’anziano

abitava qui. E quel pomeriggio, come faceva ogni giorno, stava facendo due passi fino al Crai. «Al supermercato – ricorda il genero – lo chiamavano nonno Vincenzo, gli volevano bene come chiunque l’avesse conosciuto, gli portavano la spesa a casa». Una gentilezza per un uomo gentile che, a 83 anni, era completamente autonomo. «Un papà e un nonno speciale», lui che aveva sei nipoti cui voleva un bene infinito. E un uomo che aveva imparato a cavarsela fin da piccolo. Da quando rimase orfano del padre morto in guerra e poi, da Palermo, si trasferì a Torino dove per quarant’anni ha lavorato da Garosci. Rimasto vedovo, ha dedicato tutto se stesso a quei figli

che adesso sono devastati dal dolore. «In queste due settimane – spiega il genero – abbiamo continuato a sperare. Perché è capitato che chiamandolo ci stringesse la mano».

Ma ieri mattina nonno Vincenzo se n’è andato, lasciando tutti nello sconforto. «Non è giusto – si dispera A. C. -, non è accettabile una cosa del genere». E c’è tanta rabbia, ma anche moltissimo dolore. «Chi sfreccia in strada a qualunque ora del giorno e della notte per arrivare prima su un incidente dovrebbe farsi un esame di coscienza. E pensare che in un attimo si può portare via tutto. Strappare la vita di un uomo e distruggere quella di tutte le persone che gli volevano bene».