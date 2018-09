Pensionato ucciso in corso Potenza, l’investitore si è costituito

Indagato per fuga e omissione di soccorso

Si è presentato spontaneamente alla polizia municipale di Torino, squadra infortunistica, e ha confessato: “Ho ucciso io il pensionato che attraversava la strada in corso Potenza, sono stato io a investirlo”.

Una confessione che ha evitato l’arresto all’investitore, un uomo di 38 anni di nazionalità italiana. Dopo aver investito il pensionato, il 38enne – alla guida di un’Opel Corsa, si era dileguato senza fermarsi a prestare soccorsi.

Agli agenti della polizia municipale non ha spiegato i motivi che l’hanno indotto a scappar via, probabilmente per paura delle conseguenze della sua condotta. Le accuse nei suoi confronti sono quelle di fuga e omissione di soccorso.