Peperoncino, chiodi e veleno. I cani nel mirino dei maniaci

Bocconi “farciti” con peperoncini interi sono stati ritrovati, ieri mattina, in via Torino a pochi passi dal palazzo comunale. Due settimane fa nella periferica via Pateri, erano stati invece rinvenuti pezzi di carne infilzati con chiodi. In entrambi i casi, trappole destinate ai cani.

E se il gesto di ieri è sicuramente meno cruento rispetto a quanto avvenuto a gennaio – il peperoncino può provocare dolori di stomaco e diarrea – è certo che chi ha agito in via Pateri avesse lo scopo di far morire gli animali che avrebbero inghiottito quei bocconi.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++