Per i calciatori è già tempo di mare

C’è ancora chi è costretto a correre e sudare con la maglia della nazionale, per preparare i prossimi Mondiali oppure più semplicemente per un paio di amichevoli come succederà all’Italia del neo ct Mancini la prossima settimana. Ma c’è anche chi, terminate le sue fatiche in campionato può cominciare a godersi le meritate vacanze e alcuni tra i calciatori della serie A, a cominciare dagli juventini, non hanno perso tempo.

Il primo scatto importante, anche se l’estate non è ancora cominciata e da queste parti stenta proprio ad annunciarsi, è quello che vede come protagonista un gruppo vacanziero di spessore assoluto. Cinque coppie in vacanza a Mykonos, una delle mete in assoluto più gettonate dagli italiani negli ultimi anni quasi meglio di Ibiza e Formentera. Sull’isola greca nelle ultime ore sono sbarcati i bianconeri Andrea Barzagli con la moglie Maddalena Nullo, Claudio Marchisio e Roberta Sinopoli, Stefano Sturaro insieme alla compagna Federica Pignotti, l’ex bianconero Marco Storari (rimasto ancora molto legato agli ex compagni con i quali ha vinto moltissimo anche se oggi è al Milan) con la moglie Veronica Zimbaro. Con loro pure lo stilista torinese Alessandro Martorana, che veste moltissimi giocatori ed è notissimo tifoso juventino, insieme alla storica fidanzata Elena Barolo per la quale il bancone di “Striscia la Notizia” è solo un lontano ricordo.

Per festeggiare lo scudetto (tutti tranne Storari) e in attesa di capire quello che sarà il loro futuro, che soprattutto per Marchisio potrebbe essere lontano da Torino e magari negli Usa, si godono alcuni giorni di relax tutti insieme. Hanno affittato una villa con piscina, ma hanno anche postato alcune immagini che li ritraggono a passeggio per le viette centrali di Mykonos. Tra risate e grande familiarità il tempo passa in fretta.

E gli altri? In attesa di capire se e dove emigreranno Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini, il neo allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha interrotto la sua vacanza in Florida per firmare il contratto con la sua nuova società e ora è volato a Londra per la seconda parte delle vacanze con la moglie. All’ombra del Vesuvio potrebbe raggiungerlo lo spagnolo Suso, oggi al Milan, che intanto si sta concedendo un periodo di relax alle Maldive con la bellissima fidanzata Alis Rodriguez che da poco ha anche annunciato di essere in attesa del primo figlio. L’altro milanista (ex Toro) Ignazio Abate invece è volato a New York insieme alla moglie Valentina Del Vecchio e ai figli. Alloggeranno al Plaza Hotel della Grande Mela, albergo extra lusso a 5 stelle.