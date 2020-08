Per i media spagnoli Ronaldo è vicino al Barcellona

Cristiano Ronaldo la prossima stagione potrebbe tornare in Spagna ma non al Real Madrid.

La voce che sta circolando nelle ultime ore è quella che vede l’asso portoghese molto vicino al Barcellona. L’indiscrezione è trapelata attraverso un articolo pubblicato sul sito del quotidiano catalano Sport che a sua volta riprende un’intervista rilasciata alla BBC da Guillem Balaqué, autore di una biografica di Ronaldo.

Secondo quanto riportato dal giornale spagnolo, sembra che sia stata proprio la Juventus a chiedere al procuratore di Ronaldo, Jorge Mendes, di trovare una nuova sistemazione per il suo assistito.

La notizia però pare non sia confermata in casa Juventus ed è proprio Andrea Agnelli a smentire qualsiasi voce di mercato definendo il suo attaccante come il pilastro della squadra torinese anche per le prossime stagioni.