Per il benzinaio 31 tra furti e rapine: «Adesso non mi assicureranno più»

VENARIA L’ultimo colpo la scorsa notte: 5mila euro di danni per portarsi via un pugno di spiccioli

Trentuno volte. Tra rapine, furti, spaccate, self del bancomat o dell’autolavaggio divelti. È il personalissimo record, nell’arco di una ventina d’anni, di Ciro Taranto, gestore del distributore di benzina, bar e autolavaggio di corso Machiavelli, nella zona periferica di Venaria, nel quartiere Salvo d’Acquisto.

L’ultimo in ordine di tempo quello di tre notti fa, tra lunedì e martedì, quando due malviventi a bordo di uno scooter – che potrebbe essere stato rubato qualche ora prima in città – sono arrivati davanti alle vetrate del bar e, dopo aver preso un fermo di quelli che si usano per bloccare le inferiate da cantiere, lo hanno tirato contro la vetrata, aprendosi un varco. Una volta dentro al bar, hanno razziato sigarette, gratta e vinci e il fondo cassa, ovvero le poche decine di euro che Taranto teneva nel distributore. Infine si sono dati alla fuga, sempre in motorino, fuggendo probabilmente in direzione di Savonera. Ingente il danno: se si considera anche la sostituzione del vetro, si aggira sui 5mila euro. E ora toccherà ai carabinieri della compagnia di Venaria dare un nome e un volto agli autori dell’ennesimo episodio di microcriminalità nella Reale.

I militari si sono impadroniti delle immagini del sistema di videosorveglianza presente nell’area del distributore di benzina. Ma non è facile risalire agli autori, visto il volto coperto e visto che lo scooter è stato rubato qualche ora prima. Forse qualche impronta lasciata sul fermo usato come ariete. Ma potrebbe essere troppo poco per identificarli.

«L’unica certezza è che per la trentunesima volta ho avuto il dispiacere di subire una visita da parte di questi malviventi – commenta Taranto -. Ormai ho fatto il callo. Ma viene proprio voglia di chiudere tutto e andare in pensione. Sono stufo. Ogni anno mi capita almeno una volta: il furto o la rapina o la spaccata, la corsa dai carabinieri per denunciare l’accaduto, i vetri da mettere a posto, i documenti da portare in assicurazione e il premio assicurativo che aumenta sempre più, fino a quando non mi diranno che non possono più assicurarmi visti i troppi precedenti».