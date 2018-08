Per il maniaco delle Vallere un’altra accusa di stupro: ci aveva provato anche con una 25enne al parco Colonnetti

Il ghanese di 28 anni arrestato dopo aver provato a violentare una donna al parco delle Vallere è accusato anche di un altro tentato stupro.

I carabinieri lo hanno denunciato per un’aggressione risalente allo scorso 18 agosto al parco Colonnetti, tra Moncalieri e Nichelino. La vittima è una torinese di 25 anni, che si trovava in compagnia di un’amica. Lo straniero l’ha prima bloccata per poi provare a strapparle la maglietta.

La giovane è riuscita a sottrarsi alla violenza, chiedendo quindi aiuto alla polizia ma non sporgendo denuncia.

Dopo quanto successo alle Vallere, polizia e carabinieri si sono confrontati e la giovane ha riconosciuto l’uomo. Il ghanese ha detto alle forze dell’ordine di vivere nell’ex Moi.