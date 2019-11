Per la prima volta a Torino pattuglie di polizia miste italo-cinesi [VIDEO]

Sono partiti ieri, per il quarto anno consecutivo, i pattugliamenti congiunti con gli agenti della polizia cinese in territorio italiano. L’impiego congiunto delle pattuglie è stato presentato, ieri, a Roma dal vice direttore generale della Pubblica Sicurezza, Vittorio Rizzi, alla presenza dell’ambasciatore cinese in Italia Junhua Li e di una delegazione del ministero della Pubblica Sicurezza della Repubblica Popolare Cinese, guidata dal vice capo dipartimento per la cooperazione internazionale Yundong Yang.

L’Italia è uno dei tre Paesi che realizza con la Cina un progetto così ambizioso (gli altri sono la Croazia e la Serbia) ma solo le forze di polizia italiane svolgono servizio di pattuglia nel territorio cinese, come è avvenuto l’estate scorsa nella città di Pechino, Shanghai, Chongqing e Guangzhou.

Il servizio per la cooperazione internazionale di polizia della direzione centrale della polizia criminale coordinerà le attività con le questure e i comandi dell’Arma dei carabinieri delle città di Roma, Milano e, per la prima volta, di Torino e Padova, dove opereranno le unità miste per tre settimane.

Come già avvenuto negli anni passati, i poliziotti cinesi, affiancati dalle forze dell’ordine italiane, avranno il compito prevalente di assistere i colleghi italiani nelle attività di controllo del territorio e di tutela della sicurezza pubblica, agevolando la comunicazione dei numerosi turisti di quel Paese presenti in Italia sia nei rapporti con le autorità locali che nelle eventuali criticità che possano emergere nel loro soggiorno.

IL VIDEO