Per le telecamere già 400 firme: «Stop ai pusher sotto i balconi»

I cittadini in strada per la sesta volta contro lo spaccio e il degrado

Spacciatori e drogati imperversano sul Viale della Spina da mesi, nonostante manifestazioni e continui pattugliamenti da parte delle forze dell’ordine. Per questo motivo i residenti hanno deciso di raccogliere le firme per chiedere a Palazzo Civico l’installazione di un sistema di occhi elettronici lungo via Stradella e dintorni. Le prime foto di pusher, a spasso in bici o in attesa dei clienti, sono già arrivate all’attenzione delle istituzioni che il problema lo conoscono molto bene.

«Abbiamo già raccolto 400 firme – concludono i cittadini – per far capire all’amministrazione comunale che il problema sicurezza, da queste parti, è molto sentito». Così come Barriera e Aurora dove i controlli continuano a essere all’ordine del giorno. La raccolta firme continuerà anche venerdì sera, in occasione della nuova manifestazione contro il degrado indetta dai residenti e dai comitati di zona. L’appuntamento è già stato fissato.

«Ci vedremo alle 21 davanti alla sede della circoscrizione Cinque – racconta Fabrizio, uno dei partecipanti – per ribadire il concetto alle istituzioni che ancora non ci hanno fatto sapere nulla sul tema. Chi vorrà, inoltre, potrà continuare a firmare».

L’accelerata è arrivata dopo la decisione di Palazzo Civico di installare due telecamere nell’isola pedonale di via Di Nanni, a seguito dello sgozzamento di un uomo al termine di una rissa. «E’ la sesta volta che scendiamo in strada da ottobre – raccontano gli organizzatori – e lo facciamo perchè nonostante i controlli gli spacciatori continuano a tornare». Con i venditori di morte anche l’emergenza bivacchi e furti che in via Cesalpino è molto sentita da anni.