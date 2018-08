Per lo zaino 100 euro, 35 per l’astuccio. E’ caccia all’affare contro il caro scuola

Nei supermarket costano meno ma la scelta è limitata, le cartolerie offrono più qualità ma i prezzi salgono, mentre nei mercati non si trova mai tutto quello di cui gli studenti hanno bisogno. Stiamo parlando dei prodotti scolastici che quest’anno incidono di più sul bilancio delle tante famiglie rispetto al passato. Secondo i dati forniti dall’Osservatorio Nazionale Federconsumatori e dal Codacons le mamme e i papà arriverebbero a spendere oltre 500 euro per comprare libri, zaini, diari, astucci e quaderni ai loro figli. Una spesa che può arrivare anche al 4% in più rispetto al 2017, specialmente per il materiale griffato.

