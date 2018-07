Per lui l’attico che era di Dani Alves: gara tra ristoranti per averlo a cena

Febbre tra tifosi, ma anche tra i gestori dei locali: tutti vogliono Cristiano Ronaldo e lo aspettano per una cena o anche solo per un aperitivo o un caffè. C’è grande attesa soprattutto in piazza San Carlo, nei bar storici della città si sogna di diventare vicini di casa di CR7. L’ex Real Madrid andrà ad abitare in via Giolitti 2, in uno degli attici con piscina e con vista sul salotto della città che fu di Dani Alves. Nei locali già si disegna la scritta CR7 nella crema dei cappuccini, al Mokita si attende il suo arrivo.

«Sono del Toro, ma per Cristiano questo e altro» assicura Rachele Ceddia. «Appena sbarcato in città, Cuadrado venne da noi a pestare il toro: aspettiamo anche te, Cristiano» l’appello di Antonio Sidoti dal Caffè Torino. Nei ristoranti, invece, si studiano menù ad hoc: per lo stile di vita del portoghese, però, che mangia soltanto piatti rigorosamente sani e l’unico sfizio è il “bacalhau a braz”, il Baccalà alla Bras, un mix tra pesce, cipolle, patate e uova, sarà difficile soddisfare le sue esigenza. Nel suo attico avrà a disposizione uno chef tutto per lui, ma tra le vie della città lo si attende a braccia aperte. «Sappiamo che non è una buona forchetta ma noi siamo pronti ad accoglierlo – dicono Ruggero e Diego, meglio conosciuti come “Fratelli Bravo” di corso Moncalieri – e gli diciamo: vieni Cristiano, ti serviremo l’insalata più buona del mondo». Da “Gigi Cucina Urbana”, dietro piazza Valdo Fusi, promettono «piatti sani di carne o pesce, come preferisce lui: speriamo che Pjanic, Higuain e Khedira, nostri clienti abituali, lo portino da noi» l’augurio della titolare Laura.

«Cristiano, qui giochi in casa – il richiamo di Alessandro, che da Pereira Grill in via San Massimo serve soltanto piatti portoghesi – e ti offriamo il pollo con la salsa piri piri come lo mangeresti a casa: il forno è arrivato direttamente dal Portogallo così da rendere la carne succosa all’interno e croccante fuori. Da bere, invece, troverai la Super Bock, la birra di Oporto: siamo gli unici a Torino a servirla». Tutti, però, sono d’accordo su una cosa: Ronaldo porterà tantissimi turisti sotto la Mole e tutti lavoreranno di più, con o senza la presenza di CR7 in carne ed ossa. E questa è la cosa più importante.