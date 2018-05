Per Max e Ambra un anno d’amore

Felice in pubblico, ché la sua Juventus sta concludendo la stagione nel migliore dei modi e anche quest’anno porterà a casa i due trofei più importanti in Italia. E felice anche in privato, Massimiliano Allegri, che sta vivendo intensamente la sua storia d’amore con Ambra Angiolini cercando di sfruttare con lei ogni momento libero che gli concedono gli impegni in campo.

L’ultima uscita pubblica della coppia è stata a Milano, come hanno documentato le immagini pubblicate dal settimanale “Chi”: dopo aver battuto l’Inter il tecnico ne ha approfittato per dedicarsi alla sua compagna, accompagnandola a fare shopping, concedendosi una colazione insieme a lei in un locale vicino alla Stazione Centrale. Poi gli acquisti e un regalo speciale, come un asinello di peluche, ma anche i baci prima che lei s’incammini verso il treno destinazione Roma per motivi di lavoro.

Una tranquilla normalità, quella che la coppia ha sempre cercato di tenere cara. Intanto però riavvolgendo il nastro torna a mente che la storia è cominciata praticamente un anno fa: Ambra era ospite ad “Amici” come membro esterno della giuria nel serale del talent condotto da Maria De Filippi. L’allenatore con il programma c’entrava nulla, ma come era emerso successivamente, ne aveva approfittato per farle recapitare mazzi di fiori e cominciare un corteggiamento andato a buon fine qualche settimana dopo.

Così ai primi di luglio sempre su “Chi” le prime foto insieme, al mare dell’Argentario con la prima vacanza insieme. Poteva essere la classica storia estiva ma la maturità dei due protagonisti, la loro voglia di trovare stabilità nei sentimenti dopo che entrambi hanno vissuto storie lunghe e intense dalle quali sono nati complessivamente quattro figli, l’ha trasformata in un amore vero e duraturo. Ancora di recente l’attrice e conduttrice romana a “Diva e Donna” ha confessato quanto questa relazione la stia facendo stare bene, quanto sia innamorata e finalmente felice di aver trovato una persona con la quale condividere il suo viaggio, un piccolo miracolo che le aveva fatto tornare la voglia di amare anche la vita.

Tutto bello, però preferisce ancora tenerlo privato come ha dimostrato un paio di giorno fa a Radio 24 quando all’ennesima domanda su Allegri ha risposto così: «Bisogna per forza parlare dei fidanzati per essere delle donne pensanti e avere un’opinione?». Una donna forte, che non nasconde i suoi sentimenti ma anche la voglia di viversela privatamente. Tutto quello che sta benissimo pure a lui.