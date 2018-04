Per piazza San Carlo la sindaca e altri 14 rischiano il processo

L’inchiesta sul disastro del 3 giugno in piazza San Carlo è chiusa, e la notizia è arrivata agli indagati nel giorno di un altro amaro Juventus-Real Madrid. Il 415 bis, il modello che comunica la conclusione delle indagini, è stato notificato tra mercoledì pomeriggio e ieri a 15 dei 21 soggetti che tra il giugno e il dicembre scorsi avevano già ricevuto un avviso di garanzia che ipotizzava i reati di disastro, lesioni e omicidio colposi.

Una riedizione, in tutto e per tutto, dell’invito a comparire spedito al tempo degli interrogatori di questo inverno. Stando a quanto si apprende dagli avvocati, l’intenzione dei pm Antonio Rinaudo e Vincenzo Pacileo, coordinati dal procuratore Armando Spataro, è di chiedere il rinvio a giudizio di tutte le figure di primo piano di Comune e polizia coinvolte nella vicenda, ma non del prefetto Renato Saccone.

Dentro restano in quindici, compresi il sindaco Chiara Appendino – «sono a disposizione della magistratura, come sempre» ha commentato -, l’ex questore Angelo Sanna e i loro capi di gabinetto al tempo dei fatti, l’influente Paolo Giordana e Michele Mollo. Il 415 bis è stato inviato anche a Paolo Lubbia, dirigente apicale del Comune di Torino, alla funzionaria del gabinetto del sindaco Chiara Bobbio, al dirigente dei vigili urbani Marco Sgarbi, al dirigente del commissariato Centro e responsabile dell’ordine pubblico Alberto Bonzano, a Dario Longhin dei vigili del fuoco.

