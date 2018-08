Per un disguido della burocrazia il centro “Ugone” rischia lo stop

Roberto Ugone spera nel Tar. Se il Tribunale non gli darà ragione dovrà chiudere baracca. Nel suo centro ippico, gestito e rivolto interamente a persone disabili, ora si vive alla giornata e si teme che un’esperienza innovativa, unica nel suo genere, possa non avere un futuro. Ugone, disabile al 100%, non si è mai dato per vinto, ha superato il suo handicap, ha ottenuto licenze e brevetti della Fise (Federazione italiana sport equestri) come cavaliere e come conducente di carrozze, ma oggi rischia una sconfitta di fronte al classico cavillo burocratico: un permesso ottenuto e poi ritirato perché uno dei documenti richiesti, per un ritardo della pubblica amministrazione, non era stato consegnato in tempo e il Comune gli ha intimato di abbattere alcune costruzioni realizzate nella tenuta. «Per un anno – spiegano allo studio legale Pavesio di Torino – abbiamo cercato un accordo con il Comune di Grosso Canavese, ma non abbiamo trovato collaborazione, per cui ci siamo rivolti al Tar». La proprietà “Ugone” si estende su tre ettari al confine con il parco della Vauda, in una vasta zona pianeggiante e su una collina boschiva. Nel maneggio si pratica Ippoterapia, ma i disabili che frequentano gli sport equestri, in modo particolare i bambini, vengono coinvolti in tutte quelle attività e mansioni «a terra» di cui necessita un maneggio e che sono essenziali per costruire un rapporto di fiducia con i cavalli. Ugone resiste e, assistito dalla moglie Barbara, continua come sempre il suo lavoro e il suo impegno. Il rischio di chiusura della sua attività suscita preoccupazione negli ambienti equestri piemontesi dove Ugone è molto conosciuto e stimato per l’impegno profuso verso le persone portatrici di handicap come lui: «La sua – dicono i titolari di alcuni maneggi della zona – è un’opera meritoria e siamo tutti disponibili ad offrigli un aiuto. Il suo progetto deve proseguire». Roberto Ugone si avvale della collaborazione di tecnici del settore, di medici, psicologi ed istruttori di livello. Consapevole che l’Ippoterapia non è pratica risolutiva per la disabilità, ma uno strumento che aiuta «a superare le difficoltà e ad affrontare la vita senza patemi», Ugone non promette miracoli ma il suo aiuto e quello degli esperti. Di una cosa il cavaliere Ugone va orgoglioso, «La mia cavalla Lucy ed io siamo stati scelti per il calendario di Equitazione Paraolimpica della Fise», un riconoscimento al suo impegno e di cui ne va fiero. [email protected]