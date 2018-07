Per un tatuaggio del genere bisogna avere del fegato…

Un ragazzo mostra con orgoglio l'inquietante soggetto scelto per il suo braccio: It

A guardarlo mette un po’ di impressione e non solo se lo si osserva da vicino. Il tatuaggio scelto da questo ragazzo per il suo braccio, infatti, è quello del protagonista di un capolavoro del terrore: It.

Un personaggio inquietante, l’ineffabile pagliaccio attira-bambini protagonista di un racconto di Stephen King da cui è stato tratto un film cult del terrore. Un personaggio che mette letteralmente i brividi.

Cosa ha spinto questo ragazzo a tatuarsi It sul braccio? Fan di Stephen King, del personaggio stesso oppure amante sfegatato del terrore? Fatto sta che per avvicinarsi a lui, d’ora in avanti, ci vorrà davvero del fegato…