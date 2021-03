Percassi batte Cairo: fatturati simili ma risultati agli antipodi

Il presidente Cairo è ai minimi storici, il numero uno granata continua a perdere credibilità tra i tifosi. Da qualche mese a questa parte l’editore è bersaglio della contestazione: dagli striscioni in giro per Torino, Milano e Masio, al camion vela schierato nel capoluogo meneghino la settimana scorsa, fino ad arrivare al cartellone pubblicitario srotolato accanto all’ingresso dello stadio Grande Torino. «Vogliamo tornare a sognare», si legge a carattere cubitali. I tifosi sognano un Percassi torinese, l’uomo che ha portato – praticamente con lo stesso fatturato del Torino – l’Atalanta a sfidare le big di Champions. E dire che nel 2011 i bergamaschi sono saliti dalla B, il Toro nel 2012. Merito di investimenti azzeccati, programmazione dalla prima squadra alle giovanili, uno stadio di proprietà e risultati sportivi in costante ascesa: quello che vorrebbero i tifosi granata, con un patron innamorato del Toro e con voglia di investire su un progetto serio, come sta accadendo a Bergamo.

