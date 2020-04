Perché tutte queste croci?

La strage, perché di strage si tratta, che si sta consumando nelle case di riposo, sarà uno dei tanti punti oscuri che rendono la tragedia del Coronavirus ancora più sconvolgente. Come lo sono i mancati rifornimenti dei dispositivi di sicurezza a chi sta in prima linea negli ospedali, costretto a combattere praticamente a mani nude contro il mostro.

Come lo sono i contagi subiti da medici e infermieri che, secondo i dati in nostro possesso, arrivano al 50 per cento! Una follia nella follia che fa intuire che qualcosa nella macchina organizzativa sia nazionale che sul territorio abbia funzionato male, o non abbia funzionato affatto. E a dircelo, tristemente, sono i numeri. Quelli di questi giorni sono assai preoccupanti: su 10mila contagi e poco più, abbiamo superato i mille decessi.

Una percentuale che è tre volte quella registrata in Veneto e poco si discosta dai dati della Lombardia. In assoluta difformità rispetto alle statistiche diffuse dall’Istituto Superiore di Sanità che si attestano sotto il 3%. Chiedersi il perché non è solo logico, ma doveroso. Colpa di una politica al minimo costo? Colpa dei pochissimi tamponi effettuati che certo non hanno aiutato a scoprire gli asintomatici, ossia coloro i quali sono contagiosi ma non mostrano sintomi evidenti e dunque diventano untori pur a loro insaputa? Colpa di uno scollamento con l’Unità di crisi romana?

Colpa del solito, tristissimo isolamento che patisce il Piemonte? Sono domande che stringono il cuore soprattutto quando si entra, anche solo con il pensiero, in quegli ospizi abbandonati a se stessi, come denunciano i responsabili delle strutture mostrando i documenti che contengono le loro richieste di aiuto finite nel più incredibile dei silenzi. Documenti tramite i quali qualcuno, a cominciare dalla magistratura, dovrà dare risposte, indicando i responsabili.

