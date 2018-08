Percorsi a ostacoli

Mi vergogno un po’ ad ammettere che, qualche anno fa, ad Amsterdam ho fatto per così dire “l’italiano”, nel senso che non mi sono curato un granché del divieto per i pedoni di camminare sulle piste ciclabili. Il primo scooter che mi è passato accanto mi ha fatto tornare di colpo l’attenzione alle regole.

Eh sì, su quelle piste, almeno fino a qualche mese fa, potevano circolare anche motorini e scooter di cilindrata e velocità ridotta (peraltro senza obbligo di casco). Poi, per fortuna, sono stati banditi. Qui da noi, invece, l’impressione è che abbiano bandito le biciclette. Perché, onestamente, chi riesce a usarle?

Al di là dei pedoni, i tracciati a raso lungo le strade sono regolarmente invasi da auto in sosta (vedere il viale centrale di corso Marconi per credere) e in alcuni casi sfruttati anche corsie preferenziali. Altrove le buche sconsigliano la pratica delle due ruote. In altri luoghi ancora, capita persino di trovare dei dormitori di disperati o bivacchi di tossici. Per tacere poi della lunga teoria di percorsi che si bloccano di colpo, che terminano a un incrocio o a un cancello chiuso.

Una bella bizzarria in una città che aumenta le sue postazioni di bike sharing (regolarmente vandalizzate, mentre le bici a noleggio libero abbiamo visto dove finiscono: nei fiumi). E poiché la maleducazione non viaggia solo su quattro ruote, ecco che i ciclisti finiscono per invadere i marciapiedi con naturalezza. Il risultato? Una coesistenza impossibile e un tutti contro tutti per il mancato rispetto delle regole. Ma la domanda è: da dove si comincia?