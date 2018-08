«Percorsi sugli alberi e un centro sportivo contro l’abbandono»

Un centro sportivo nel vecchio Rettilario e percorsi tra gli alberi come in montagna. È questa una delle proposte emerse ieri pomeriggio, durante il sopralluogo comunale, per la riqualificazione dei restanti 20mila metri quadri di parco Michelotti oggi ancora occupati dai disperati. Scortata dalla municipale, la commissione ha visitato alcune delle vecchie gabbie: nella Casa della Tigre spuntano poltrone, panchine e montagne di bottiglie e vestiti, segni di un’occupazione abusiva protratta nel tempo. Una situazione analoga si registra anche nelle altre strutture, ma i vigili sono già al lavoro per murare gli accessi.

