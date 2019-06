Perde il controllo della moto e cade: batte la testa e muore in ospedale

In paese lo ricordano come un ragazzo perbene e molto attivo. Un incidente fatale è costato la vita a Giacomo Raviol, 23 anni. Erano circa le 5 del mattino di domenica quando stava tornando da lavoro e, in prossimità di una strettoia, in via Galliano Rocco a Pinasca, all’altezza del numero civico 36a, ha perso il controllo della Honda Dominator su cui viaggiava. Cadendo in terra ha battuto il casco contro il marciapiede e l’urto è stato tremendo.

Sul posto sono giunti i carabinieri del nucleo radiomobile di Pinerolo e della stazione di Villar Perosa, il ragazzo è stato soccorso prontamente e trasportato in elisoccorso al Cto di Torino, in codice rosso. Ma i medici non hanno potuto fare nulla: si è spento nella serata di lunedì, dopo che lo stato di morte cerebrale era stato dichiarato nel primo pomeriggio.

Raviol aveva 23 anni, residente a Sestriere era però domiciliato a Villar Perosa, il suo paese, per cui si è molto impegnato: era tra gli organizzatori del Palio dei borghi e di Valli senza frontiere. Per questa ragione il sindaco Marco Ventre l’ha ricordato con la foto, senza commento, del lancio delle lanterne cinesi durante il Palio del 2017. Chi ha collaborato con lui, come Martina Rostagno, lo ricorda così: «Era sempre disponibile. Un ragazzo fantastico, che trascinava tutti. Dell’ultimo Valli senza Frontiere era stato lui uno dei maggiori promotori». Da poco si era laureato in campo economico e lavorava per un catering: sabato tornava da un servizio, quando un colpo di sonno – almeno è questa l’ipotesi – l’ha tradito. Raviol era molto conosciuto anche a Pinerolo per la sua passione e il suo impegno politico: è stato uno dei fondatori, e una delle anime, di Sinistra solidale Pinerolo, un’esperienza politica di un gruppo di giovani, che ha riscosso un buon consenso alle elezioni comunali del 2016. «Era uno dei più giovani e dei più attivi – lo ricorda Pietro Manduca, candidato sindaco del gruppo -. Siamo tutti sotto shock, è stata una notizia pesante per tutti. Era un piacere che Giacomo fosse nel gruppo, perché era un ragazzo motivato e con cui era molto piacevole parlare. Era entusiasta e aveva un sacco di idee, mai banali». Che i suoi interessi fossero molteplici, lo si nota anche scorrendo la sua pagina Facebook, dove postava temi di attualità come la sorte delle api e il futuro dell’agricoltura.