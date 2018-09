Perde il controllo e si schianta contro il pilone del ponte. L’auto va a fuoco, lui si salva

E’ uscito miracolosamente illeso dall’auto, che poco dopo ha preso fuoco dopo essersi schiantata rovinosamente contro uno dei piloni di sostegno del ponte sul Po. E’ successo ieri sera, poco dopo le 2130, sulla provinciale 122 tra Carignano e Villastellone.

L’UOMO HA PERSO IL CONTROLLO

L’uomo, al volante di un’Alfa Giulia, per cause ancora in corso di accertamento (ma non è esclusa l’alta velocità), ha perso il controllo del veicolo ed è andato a fracassarsi. Per fortuna nell’incidente non sono rimasti coinvolto altri veicoli.

DAL MOTORE DIVAMPA L’INCENDIO

Subito dopo il violento impatto il conducente è riuscito ad uscire dalla vettura. Giusto in tempo perché, dopo pochi secondi, dal motore è divampato un principio d’incendio che solo a fatica, pochi minuti più tardi, i vigili del fuoco della stazione Lingotto – nel frattempo allertati e fatti accorrere sul posto – sono riusciti a domare.

STRADA CHIUSA CIRCA UN’ORA

Soccorso e sottoposto alle visite del caso, il conducente dell’Alfa sta bene: nello scontro non ha riportato alcuna ferita ma gli accertamenti, su di lui, proseguono. Non è escluso, infatti, che l’uomo si sia messo alla guida della vettura alticcio. Per le operazioni di soccorso e rimozione dell’auto, la strada è rimasta off-limits per circa un’ora.