Perde il braccio per un’infezione: indagato il medico dell’ospedale

Entrare in sala operatoria per un tunnel carpale. Uscirne dopo neanche un’ora e iniziare, con il passare dei giorni a stare male. Tant’è che dopo oltre due mesi è dovuta tornare sotto i ferri per l’amputazione del braccio, che nel frattempo si era completamente necrotizzato.

Una storia assurda, quella di Paola Moise, 46enne di Rivalta, avvenuta un anno fa, ma resa nota solamente adesso. Una storia che ha interessato la procura di Torino, con il pm Ciro Santoriello che ha aperto una inchiesta, che vede un indagato: il medico ortopedico dell’ospedale di Rivoli. Per lui l’accusa è di lesioni colposi gravissime.

«Tra operazione e dimissioni sono passate neanche tre ore – spiega la donna -. Il dolore che ho sentito dopo l’intervento sulle prime ho pensato potesse essere normale. In fondo, ero pur sempre stata operata. Ma con il passare dei giorni quel dolore invece di diminuire, aumentava». Andata al controllo, lo aveva detto al medico, con quest’ultimo che aveva trovato un coagulo di sangue. «Mi aveva detto di poter stare tranquilla. Che non c’era niente di anormale».

E nei giorni a seguire, Paola è tornata a farsi vedere altre volte: «E mi hanno prescritto antidolorifici e un antibiotico. Rassicurandomi». Fino a quando non torna e trova un altro ortopedico che sbenda tutto e si mette le mani nei capelli e avvertendo subito il Cto: Paola aveva anche la febbre molto elevata. Il primo sintomo di una potenziale infezione.

Di lì a poche ore inizia un lungo calvario. Fatto di operazioni in serie. Fino a quella decisiva, ovvero l’amputazione. «Avevo una fascite necrotizzante, mi hanno detto i medici dopo la perizia di parte. Ho rischiato di morire per la superficialità di un medico». E ora la vita di Paola è stata sconvolta, essendo lei anche mamma di due ragazze di 12 e 15 anni.

Subito dopo l’amputazione, la Moise aveva contattato il suo legale, Arianna Corcelli, per denunciare l’ospedale. Il giudice per le indagini preliminari, Rosanna La Rosa, ha affidato una perizia a due specialisti per determinare eventuali negligenze da parte di chi l’ha operata e di chi l’ha controllata prima del maggio 2017. Giovedì scorso, si è tenuto l’incidente probatorio, in attesa che venga disposta la chiusura dell’indagine stessa.