Perde il controllo della moto e si schianta contro il guardrail: centauro grave al Cto

Violento incidente questo pomeriggio, sulla provinciale 40 a Volpiano. Un centauro di 67 anni, mentre viaggiava in sella alla sua moto, è uscito improvvisamente di strada andando a schiantarsi contro il guardrail. Non si esclude che possa avere perso il controllo del mezzo per un malore. Soccorso, l’uomo è stato trasportato in elicottero all’ospedale Cto di Torino. Le sue condizioni sono state giudicate gravi dai medici che lo hanno preso in cura.

E’ IN COMA FARMACOLOGICO AL CTO

Nel rovinoso impatto, l’uomo ha riportato un trauma alla milza. Si è inoltre rotto il femore e ha avuto una frattura scomposta alla gamba. Ora è in coma farmacologico. L’incidente, che per fortuna non ha coinvolto altri veicoli ma ha comunque provocato non pochi disagi alla viabilità, è stato rilevato dalla polizia stradale di Chivasso.