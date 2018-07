Perde il controllo della moto e si schianta contro un palo. È grave

E' successo in via Reiss a Torino

Alle ore 20.20 circa di ieri, martedì 24 luglio, a Torino, si è verificato un grave incidente stradale. Un giovane 25enne, cittadino italiano, in via Reiss Romoli all’altezza del civico 209, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del proprio motociclo, Beta Motor, ha urtato un palo della luce, finendo rovinosamente a terra.

E’ ora al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Giovanni Bosco ove i medici si sono riservati la prognosi. Sul posto la Squadra Infortunistica del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale Torino per i rilievi del caso.