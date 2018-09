Perde il controllo dell’auto e precipita nella scarpata: 19enne salvo per miracolo

Precipita nella scarpata, ruzzolando per una quarantina di metri: salvo per miracolo. E’ successo questa mattina, sulla provinciale 44 tra Alpette e Cuorgné, teatro di uno spaventoso incidente stradale. Un 19enne del posto, mentre al volante di una Dacia Duster procedeva lungo il tratto in discesa in direzione Cuorgné, ha improvvisamente perso il controllo dell’auto, uscendo fuori strada. Sono stati alcuni automobilisti di passaggio, vista la scena, a dare l’allarme.

SOCCORSI IMMEDIATI, AUTOMOBILISTA TRATTO IN SALVO

Sul posto, pochi minuti dopo, sono giunti i carabinieri del vicino comando stazione di Cuorgné e un’ambulanza del 118. Con loro anche i tecnici di Canavese Soccorso, cui è toccato il compito di recuperare il veicolo incidentato. I soccorsi sono stati immediati: il giovane automobilista, residente ad Alpette, è stato tirato fuori dall’abitacolo e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Cuorgné.

LA PROVINCIALE E’ RIMASTA CHIUSA A LUNGO

Per lui un trauma cranico e una lesione all’occhio. Tutto sommato, vista la dinamica dello schianto, se l’è cavata bene. La provinciale è rimasta chiusa a lungo per consentire ai tecnici di rimuovere la vettura e ripristinare le condizioni di sicurezza della strada.