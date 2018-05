Perde il controllo dell’auto e si capotta: 28enne in gravi condizioni al Cto

Grave incidente stradale, sabato sera, poco dopo le 21, sulla strada provinciale che collega Vestignè a Borgomasino. Un giovane di 28 anni, domiciliato a Caravino, ma con la residenza in Francia, ha perso improvvisamente il controllo della propria vettura, una Fiat Grande Punto, ribaltandosi più volte e terminando la propria corsa capottato sul ciglio della strada.

TRASFERITO IN GRAVI CONDIZIONI AL CTO

Sul posto, allertati da alcuni automobilisti di passaggio, sono intervenuti i vigili del Fuoco del distaccamento di Ivrea con la “task force” del 118, i mezzi dell’Aci e una pattuglia di carabinieri per gli accertamenti di rito. Il 28enne, estratto dall’abitacolo, è stato prontamente soccorso e trasportato in ambulanza ad Ivrea da dove poi, caricato a bordo di un elicottero, è stato trasferito, in gravi condizioni, al Cto di Torino.