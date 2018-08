Perde il controllo dell’auto e finisce “sotto” il furgone in sosta: 24enne al pronto soccorso [LE FOTO]

E' successo in corso Grosseto a Torino

Schianto rocambolesco, questa mattina, in corso Grosseto a Torino. E’ accaduto poco dopo le 6.30. All’altezza del civico 286, nei pressi di piazza Manno, il conducente di una Bmw, un giovane di nazionalità romena di 24 anni, mentre percorreva il controviale in direzione dell’Allianz Stadium, forse a causa dell’alta velocità, ha perso il controllo ed ha urtato 5 veicoli in sosta terminando la propria corsa incastrandosi sotto un furgone.

AUTOMOBILISTA RICOVERATO IN CODICE GIALLO

Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria in codice giallo. Sul posto gli agenti della squadra infortunistica del reparto Radiomobile della polizia municipale di Torino per i rilievi del caso.