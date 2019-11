Perde il controllo dell’auto, esce fuori strada e si schianta nel fossato: è grave al Cto

Paura in via Avigliana a Trana

Paura a Trana dove una Fiat 500, con al volante una donna di 25 anni, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita fuori strada ed è andata a fracassarsi in un fossato ai lati della carreggiata. E’ successo ieri, all’altezza del civico 24 di via Avigliana.

E’ IN PROGNOSI RISERVATA AL CTO

La conducente, gravemente ferita nell’incidente stradale, è stata soccorsa dai vigili del fuoco che, dopo averla estratto dall’abitacolo dell’utilitaria, l’hanno affidata alle cure del 118. Trasportata all’ospedale di Rivoli, nella serata di ieri, è stata accompagnata al Cto di Torino dove è stata ricoverata in prognosi riservata.

GRAVI FERITE NELLO SCHIANTO

Nel rovinoso schianto, la giovane automobilista ha riportato un trauma cranico ritenuto piuttosto serio dai medici che l’hanno presa in cura, ma anche traumi al torace, all’addome ed alle vertebre.

CARABINIERI SUL POSTO

Sul posto, con l’ambulanze e la squadra dei pompieri, sono intervenuti anche i carabinieri del vicino distaccamento dell’Arma, per i rilievi di rito. A loro ora il compito di capire cosa abbia provocato l’incidente e perché la donna abbia perso il controllo della “500” in quel tratto di strada.