Perde il controllo dell’autocarro e si accartoccia sul palo della luce: è grave in ospedale LE FOTO]

E' accaduto ieri nel curvone delle "100 lire" in via don Sturzo a Torino

Perde il controllo dell’autocarro il curva e va a sbattere contro un palo della luce. L’uomo, un cittadino di nazionalità marocchina, è ora ricoverato in prognosi riservata in un lettino dell’ospedale San Giovanni Bosco. Il grave incidente stradale si è verificato ieri (domenica 11 agosto), intorno alle 17.50, in corso don Luigi Sturzo a Torino.

LO SCHIANTO NEL CURVONE DELLE 100 LIRE

Mentre percorreva il curvone delle “100 lire“, il conducente di un autocarro Nissan Vanette ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un palo della luce, con molta probabilità a causa dell’eccessiva velocità.

L’INTERVENTO DELLA MUNICIPALE

Sul posto sono intervenuti gli agenti del VII comando Aurora e della squadra Infortunistica del reparto Radiomobile della polizia municipale di Torino che sono ora alla ricerca di testimoni sull’accaduto.