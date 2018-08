Perde il controllo dello scooter e si schianta contro un albero: 23enne muore nel giorno del suo compleanno

La tragedia nel giorno del suo compleanno. Il 23enne Giuseppe Bongiorno ha perso la vita in un incidente stradale, avvenuto ieri sera, intorno alle 21, in via Rigonda, non lontano dalla sua abitazione di San Sebastiano da Po.

Il giovane aveva festeggiato il compleanno in compagnia degli amici e stava tornando a casa, quando ha perso il controllo del suo scooter Aprilia 50 e si è schiantato contro un albero.

Inutili i tentativi di soccorso: il 23enne è morto sul colpo. I carabinieri di Casalborgone stanno provando a ricostruire l’esatta dinamica del terribile incidente.