Perde il controllo in curva: si schianta contro un muro e distrugge la condotta del gas

Si schianta contro un muro fracassando la condotta del gas. E’ successo nella tarda serata di ieri, poco dopo le 22, lungo la provinciale 39, a Lombardore.

PERDE IL CONTROLLO IN CURVA

Per cause ancora in corso di accertamento – sull’incidente indagano i carabinieri del comando stazione di Leini – una donna di 51 anni, residente a Front, al volante di una Fiat Panda, ha perso il controllo dell’auto e si è ribaltata subito dopo una curva, andando a sbattere contro un muro di recinzione di un’abitazione. Da lì la vettura ha proseguito la sua folle corsa urtando una condotta del gas, prima di ribaltarsi su un fianco.

SOLO UN GROSSO SPAVENTO PER LEI

La malcapitata alla guida, al di là del grosso spavento, se l’è cavata con qualche “ammaccatura“. Per lei, fortunatamente, nulla di grave. Estratta dalle lamiere della Panda grazie all’intervento dei vigili del fuoco di Bosconero e Torino, la donna è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118 di Volpiano: medicata sul posto per contusioni e lievi ferite, non è dovuta ricorrere alle cure mediche ospedaliere.

CIRCOLAZIONE IN TILT

L’incidente stradale, inevitabilmente, ha provocato rallentamenti alla circolazione stradale. Sul posto, infatti, oltre alle forze dell’ordine, sono dovuti intervenire anche i tecnici del servizio gas per la riparazione della conduttura “incidentata”.