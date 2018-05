«Perdiamo tutto» e ritirano i soldi: rubati 100mila euro a due anziani

L'uomo che ha effettuato l'intervento è sparito nel nulla: potrebbe non essere l'unico responsabile

IL CASO «Temevamo di finire come in Grecia». Un tecnico ha riparato la cassaforte, poi il furto

Nella cassaforte di casa c’erano quasi centomila euro. Sono spariti, volatilizzati dopo l’intervento di manutenzione operato da un tecnico. Due anziani pensionati, lui 77 anni, lei 74, hanno perso i risparmi della loro vita.

«Due giorni fa – spiegano -, timorosi di quello che sta accadendo in Italia, avevamo ritirato dalla banca tutti i nostri soldi. Non fosse mai che anche qui capiti ciò che è accaduto in Grecia».

La paura di trovare l’agenzia del loro istituto di credito chiusa e i bancomat fuori servizio, aveva indotto i due anziani a svuotare il conto corrente. «In casa abbiamo una piccola cassaforte – hanno spiegato agli investigatori del commissariato San Paolo – e ritenevamo che quello fosse il posto più sicuro».

