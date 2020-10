Peripezia al volante in spazi ristretti: i “bestioni” si manovrano così. Ma è tutto vero?

Quello che fanno gli autisti di questi mezzi per manovrare in condizioni al limite, è semplicemente sensazionale. Ma il filmato sarà reale?

Curve pericolose, sprovviste di parapetti, tornanti, spazi di manovra a dir poco ristretti e angusti: ebbene quello che fanno gli autisti al volante dei mezzi pesanti “ripresi” in questo video, per manovrare i loro “bestioni” in condizioni veramente estreme, è semplicemente… sensazionale!! Un dubbio però sorge guardando il filmato: sarà tutto vero o si tratta di un’elaborazione grafica realizzata al computer? Guardate e giudicate voi.