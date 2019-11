Perizia psichiatrica per Said: ammazzò Stefano Leo ai Murazzi con una coltellata alla gola

Una perizia psichiatrica per Said Mechaquat, il 28enne che il 23 febbraio scorso, sul Lungo Po ai Murazzi di Torino uccise con una coltellata alla gola il 33enne biellese Stefano Leo. A disporla, in sede di udienza preliminare, il gip di Torino Irene Gallesio.

VITTIMA DI UN AGGUATO MORTALE

Stefano si stava recando al lavoro, nel negozio della Kway in pieno centro a Torino quando fu aggredito mortalmente. L’assassino lo colpì con un solo fendente, alla gola: la vittima riuscì a fare ancora qualche passo, risalendo una scala verso via Napione per poi crollare, in strada, in mezzo al traffico, all’incrocio con corso San Maurizio, dove esalò l’ultimo respiro.

L’ASSASSINO SI CONSEGNA AI CARABINIERI

Un mese dopo quel brutale delitto il giovane di origini marocchine si consegnò ai carabinieri, confessando di avere commesso quel brutale omicidio perché Stefano “era troppo felice“.

IL GIUDICE RIGETTA L’ISTANZA

Questa mattina, a porte chiuse, è iniziato il processo con rito abbreviato nei confronti del giovane marocchino accusato di aver ucciso con premeditazione e futili motivi. Il giudice, come prima cosa, ha rigettato l’istanza avanzata dall’avvocato di Said, Basilio Foti, che aveva chiesto di annullare il decreto che aveva disposto il giudizio immediato per il suo assistito.

LA RICHIESTA DEL DIFENSORE

Foti aveva, infatti, ha lamentato la differenza tra l’avviso di chiusura indagini, dove si contestava l’omicidio volontario, e il decreto di giudizio immediato, nel quale era stata aggiunta l’aggravante della premeditazione. “Questo – ha spiegato il legale nel suo intervento – ha limitato le nostre possibilità di compiere degli atti che potevano contribuire a chiarire tutti i aspetti della vicenda”.

LO SFOGO DEI GENITORI DELLA VITTIMA

La richiesta, come detto, è stata respinta. Ora la prossima udienza è stata fissata al 26 novembre, con il giuramento dei periti nominati per la perizia disposta dal gip. “Adesso confidiamo che la giustizia faccia il suo corso e, soprattutto, che si dimostri tale”, hanno detto i genitori di Stefano Leo, assistiti dall’avvocato Nicolò Ferraris.