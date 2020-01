Una pernacchia ai turisti

Il Museo Egizio inanella un’altra giornata formidabile, con una fila interminabile di visitatori in coda. Ma per il resto la Torino turistica è sorda e cieca, specie al mattino. Il Museo del Cinema, alla Mole, è chiuso (“Apre alle 3”, recita un cartello scritto con un evidenziatore), il grande portone di legno di Palazzo Reale è inchiodato, la mostra del Mantegna a Palazzo Madama, inaccessibile per tutta la mattinata. Una pernacchia anche per chi voleva visitare la Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea (Gam), il Mao, Museo d’Arte Orientale che ospita una delle raccolte artistiche asiatiche più interessanti d’Italia. O il Museo del Risorgimento che racconta un bel pezzo della nostra storia. Una brutta figura nel confronto dei tanti turisti arrivati in città, ma soprattutto un autogol da parte delle nostre illustri istituzioni, ministero compreso che sbarra le porte per non pagare il supplemento festivo ai suoi dipendenti, ma sbandiera, con il viso accattivante del ministro Delrio le aperture gratuite per il grande pubblico. «Questione di statistiche, dicono i responsabili (immagino con un certo imbarazzo) che registrano scarse presenze proprio a Capodanno». Insomma si fa una conta immaginaria e si lasciano le persone con un palmo di naso, incuranti delle reazioni che cominciano con un “vaffa” e finiscono con uno sdegnato «qui non ci torno». Il biglietto da visita della Torino turistica, ex capitale d’Italia e dell’automobile è servito. Buon Anno a tutti.

fossati@cronacaqui.it