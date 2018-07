Perseguita barista additandolo come pedofilo: agente Polstrada condannato a 30 mesi

Due anni e sei mesi di carcere è la condanna che il Tribunale di Torino ha inflitto a Massimiliano C., un agente della polizia stradale processato con l’accusa di avere perseguitato un barista di San Secondo di Pinerolo danneggiandogli il locale con un blitz notturno e diffamandolo con un manifesto anonimo in cui lo additava come pedofilo.

LA VENDETTA DEL POLIZIOTTO

Si trattava, secondo le indagini, di una vendetta: il barista aveva chiesto al Comune di fare degli accertamenti amministrativi sull’attività commerciale svolta dalla moglie del poliziotto. La vicenda è indirettamente collegata con l’inchiesta che la procura di Torino sta svolgendo su un giro di presunti favoritismi che vede al centro un appuntato dei carabinieri all’epoca dei fatti in servizio nella squadra di polizia giudiziaria: il sottufficiale è cognato della vittima e, in questo episodio, si sarebbe attivato per aiutarlo senza averne diritto.