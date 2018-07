Perseguita la ex per costringerla a ritirare la denuncia. Lei si rifugia in un negozio e lo fa arrestare

Si è rifugiata in un negozio, a Torino, in piazza Statuto, per sfuggire alle minacce dell’ex compagno violento ed è riuscita a farlo arrestare. In manette, per gli atti persecutori, è finito un egiziano di 36 anni. L’uomo, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine e irregolare sul territorio nazionale, era già finito in carcere la scorsa settimana per maltrattamenti in famiglia.

TERRORIZZATO, SI RIFUGIA NEL NEGOZIO

Una volta uscito di cella, il balordo ha iniziato a perseguitare l’ex per costringerla a ritirare la denuncia. Le ha dato appuntamento in centro città per verificare se effettivamente avesse rimesso la querela tornando ad essere aggressivo con lei, fino a colpirla ed a minacciarla. L’uomo ha letteralmente impedito all’ex compagna di tornare a casa, costringendola a camminare accanto a lui fino a quando la vittima, terrorizzata, approfittando di un momento di disattenzione dell’aggressore, non è riuscita ad entrare in un locale di piazza Statuto e a chiedere aiuto.

L’UOMO VIENE AMMANETTATO

Personale dell’esercizio commerciale ha fatto da scudo tra lei e l’ex compagno che ha dovuto allontanarsi. Poco dopo, però, il 36enne è tornato nel negozio di piazza Statuto ma a quel punto c’era già la polizia ad attenderlo. Nonostante la presenza degli agenti, l’egiziano, con fare aggressivo, ha cercato un ulteriore contatto con la vittima. A quel punto sono scattate le manette.