Perseguita la vicina per 13 anni: «Non potrà più entrare in città»

Il vicino di casa è uno stalker conclamato e per questo ora non potrà più nemmeno entrare nella città dove abitano le vittime, salvo che per lavoro. Succede a Ivrea dove, a seguito di una sentenza di Cassazione, il tribunale su proposta della polizia ha deciso di inasprire le limitazioni a Rosario Lupo, 47 anni, accusato di aver perseguitato per ben tredici anni la vicina di casa 76enne e i suoi famigliari. Quella di Lupo è una storia fatta di dolore e denunce, e di tanta paura, alla quale, sperano le vittime, la sentenza dovrebbe finalmente mettere fine. In tredici anni sono state ben 28 le denunce presentate dalla 76enne che si era ridotta a vivere in un costante stato di tensione e paura nei confronti del Lupo e della sua famiglia che vivevano nello stesso stabile. L’anziana al secondo piano, mentre il suo persecutore al piano sottostante. In tutti questi anni la donna ha chiamato ben 58 volte le forze dell’ordine.

