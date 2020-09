Perseguitata dai vicini perché è troppo bella: «Adesso ti sfiguriamo»

«Ti deturpiamo». «Prima o poi quel bel visino te lo roviniamo con l’acido». Hanno offeso, insultato e minacciato di morte, fino a colpirla col cacciavite, la nuova vicina di casa. Una ragazza sola, avvenente, che da 7 anni viene perseguitata da due coniugi che vivono al piano terra di un condominio a Moncalieri. Lui ha 86 anni, lei 77. A qualcuno, in un corridoio del tribunale, è scappato un paragone senz’altro azzardato: «Sembrano Rosa e Olindo». Eppure, l’ossessione di entrambi per la casa, la mania di spiare la vittima, la ferocia nell’aggredirla senza motivo, ricordano un po’ i coniugi di Erba, anche se nel caso di Moncalieri vengono contestati reati ben minori rispetto a quelli della coppia finita sulle cronache nazionali. Lesioni aggravate e minacce. La ragazza si era rivolta ai carabinieri di Moncalieri nel settembre del 2017. L’inchiesta è della pm Monica Supertino. Ieri, dopo tre anni dalla denuncia, si sarebbe dovuto aprire il processo, ma è slittato per cause tecniche. L’agonia della vittima però, tra lentezza della giustizia e assenza di misure che la tutelano – perché i vicini continuano a vivere nella sua palazzina – prosegue a oltranza.

