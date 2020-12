Persi 32mila posti di lavoro a Torino. «Ora usiamo bene i fondi dell’Europa »

Trentaduemila disoccupati. È questo il bilancio impietoso dei sindacati che osservano il tracollo del mondo del lavoro su tutta l’area metropolitana di Torino, dove le ore autorizzate di cassa integrazione sono cresciute di oltre il 200% rispetto al 2010.

A lanciare l’allarme sono Cgil, Cisl e Uil che, in una nota, chiedono di concentrare idee ed energie per reagire alla crisi e puntare al rilancio attraverso un “Nuovo Progetto di Territorio”, partecipato dai principali soggetti sociali, economici e istituzionali. Oggi, nessun settore produttivo è immune e le situazioni di crisi aperte nella nostra regione coinvolgono circa 4mila lavoratori, per lo più dell’area torinese. «In tale ottica di tenuta della coesione sociale – spiegano i sindacati – è fondamentale costruire una rete tra tutte le forze di rappresentanza che hanno a cuore il futuro del nostro territorio». In quest’ottica appaiono fondamentali le risorse che verranno messe a disposizione dall’Europa, a partire dal Next Generation Ue. «Si tratta di una occasione irripetibile – dichiarano i segretari generali di Cgil Cisl e Uil dell’area metropolitana di Torino, Enrica Valfrè, Domenico Lo Bianco, Gianni Cortese -.

