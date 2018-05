Perturbazione in arrivo, allerta gialla su tutto il Piemonte

Zero termico a quota 2.000 metri, con possibili nevicate notturne a quote inferiori

Allerta gialla su tutto il Piemonte per il transito di una perturbazione con forti temporali associati a raffiche di vento e possibili grandinate, che ha avuto una prima avvisaglia nel corso del pomeriggio a Torino dove per alcuni minuti si è abbattuto un violento acquazzone.

Non sono segnalate particolari criticità in città, ma c’è preoccupazione per domani dove da parte degli esperti di Arpa Piemonte sono previste intense precipitazioni che porteranno a un incremento dei livelli di vari fiumi della regione.

Previsto un innalzamento dei livelli d’acqua di Maira, Varaita, Pellice e Dora Riparia, ma anche di altri fiumi della Valle Orco e delle valli di Lanzo. Per quanto riguarda il Po, il suo livello crescerà a partire dalla serata.

Per quanto riguarda le temperature, annunciata una diminuzione di 4-5 gradi sin dalla giornata di domani, con ulteriore calo previsto per lunedì. Lo zero termico sarà a quota 2.000 metri, con nevicate notturne anche a quote inferiori.