PES 2019, accordo con il Monaco!

Konami ha annunciato di aver siglato una partnership con il Monaco per PES 2019. Grazie a questo accordo, KONAMI produrrà una versione del gioco che riprodurrà in copertina le stelle del celebre club monegasco che avranno un ruolo chiave, come Ambassador, di Pro Evolution Soccer.

Konami è al lavoro per ricreare in PES 2019 la squadra del Monaco, le sue stelle e lo Stadio Louis II (che sarà disponibile per il download poco dopo il lancio del gioco). Ogni calciatore verrà riprodotto nei minimi dettagli, incluse le personali caratteristiche di gioco. PES 2019 includerà anche le divise di gioco ufficiali della squadra monegasca. La copertina della versione francese di PES 2019 sarà impreziosita dalla presenza della star mondiale Phillipe Coutinho e del leggendario capitano del Monaco Radamel Falcao.

“Questa partnership vedrà il club monegasco lavorare assieme a KONAMI su molti aspetti,” ha commentato Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development di Konami Digital Entertainment B.V. “Oltre a lavorare a stretto contatto con il Monaco per assicurarci che ogni giocatore della rosa sia perfettamente ricreato nel gioco, siamo orgogliosi di annunciare che Radamel Falcao sarà il nostro Ambassador per la Francia. Siamo certi che questa partnership con il Monaco sarà duratura e produttiva e che metterà in mostra le nostre ambizioni per la serie PES.”

“La crescita del fenomeno eSport e la grande reputazione di PES ci rendono molto felici di questa partnership,” ha dichiarato Juli Ferre, Direttore Commerciale e Marketing dell’AS Monaco. “Non vediamo l’ora di vedere i giocatori del Monaco ricreati all’interno del gioco e di poter ammirare il nostro capitano, Radamel Falcao, sulla copertina di PES 2019.”

PES 2019 sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC dal 30 agosto.