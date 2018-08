Pesca fortunata, dal mare spunta un calamaro enorme

Giornata di pesca fortunata per questa imbarcazione. Dalle reti è venuto su qualcosa di straordinario, un calamaro dalla dimensioni davvero oversize. Al pensiero del ricavato della vendita dell’enorme pescato, tutti sono felici e non perdono l’occasione per dimostrarlo. C’è chi addirittura abbraccia e si fa abbracciare dagli enormi tentacoli dell’animale. Di sicuro è un momento che ricorderanno a lungo.