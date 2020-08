Pescare a mani nude è possibile: guardate qui…

Mai vista una pesca più facile di questa. Gli basta mettere le mani in acqua e tirarle fuori piene di pesci!

Mai vista una pesca più facile di questa. Guardate cosa accade nel video che vi proponiamo. Si notano alcune persone (tra cui un tizio vestito in mimetica) mettere le mani in acqua e tirarle fuori piene di pesci, letteralmente presi senza alcuno sforzo. Si tratta di animali già morti? Niente affatto! Sono vivi e lo si vede da come si muovono una volta messi nel recipiente.